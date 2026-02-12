Nii nagu Hiiumaal on hooajalised kalad, mille tulekule inimesed tormi jooksevad, on ka hooajalised küpsetised. Hiiumaa Köögi ja Pagari arendusjuht- tehnoloog Indrek Laaniste ütleb nendeks piparkoogid ja vastlakuklid, mille puhul siis, kui nimetatud päev kukub, lõpeb müük kui noaga lõigatud.
REPORTAAŽ
VASTLAKUKKEL | Üks õige spordimehe toit
Aasta polnud veel hoogu sisse saanud ja viimased piparkoogid ootasid poelettidel veel ostjaid, kui Hiiumaa Köök ja Pagar kuulutas, et esimesed vastlakuklid said valmis. Pooleteise kuu jooksul jaanuaris-veebruaris valmib neid ettevõtte Kärdla tootmisruumides ligi 40 000 tükki. Puhta käsitööna.
Veel lugemist:
JUHTKIRI
Vastlakukkel tundub esmapilgul väike asi. Sai ja korevil vahukoor, natuke tuhksuhkrut peale ning minutiga ongi otsas. Ometi peitub selles hooajalises maiuses midagi enamat kui...
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
SPORT
Pärnu lahel Tahkurannas peeti jääpurjetamise Eesti karikasarja kolmas etapp, mis tõi kokku 49 võistlejat Eestist, Lätist ja Leedust.