VASTLAKUKKEL | Üks õige spordimehe toit

Nii nagu Hiiumaal on hooajalised kalad, mille tulekule inimesed tormi jooksevad, on ka hooajalised küpsetised. Hiiumaa Köögi ja Pagari arendusjuht- tehnoloog Indrek Laaniste ütleb nendeks piparkoogid ja vastlakuklid, mille puhul siis, kui nimetatud päev kukub, lõpeb müük kui noaga lõigatud.