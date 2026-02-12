Jälgi meid
VASTLAKUKKEL | Üks õige spordimehe toit

Aasta polnud veel hoogu sisse saanud ja viimased piparkoogid ootasid poelettidel veel ostjaid, kui Hiiumaa Köök ja Pagar kuulutas, et esimesed vastlakuklid said valmis. Pooleteise kuu jooksul jaanuaris-veebruaris valmib neid ettevõtte Kärdla tootmisruumides ligi 40 000 tükki. Puhta käsitööna.

Avatar photo
Hiiumaa Köögis ja Pagaris käib kuklihooaeg täistuuridel. | Foto: Eike Meresmaa

Nii nagu Hiiumaal on hooajalised kalad, mille tulekule inimesed tormi jooksevad, on ka hooajalised küpsetised. Hiiumaa Köögi ja Pagari arendusjuht- tehnoloog Indrek Laaniste ütleb nendeks piparkoogid ja vastlakuklid, mille puhul siis, kui nimetatud päev kukub, lõpeb müük kui noaga lõigatud. 

