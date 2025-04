VASTAST EI OLE | Ülased löövad massi ja iluga

Sinililled võivad ju küll tükati lausa katkendliku taevasina maa peale laotada ning va umbrohi kanakoole siin-seal tihkeid lehevaipu laiutada, täis kollaseid õietähti. Kuid võsaülase vastu nad ei saa. Ilmselgelt on võsaülane meie kevadlooduse sagedasim lill. Kõik veidi niiskemad leht- ja segametsad saavad neid aprillis-mais pilgeni täis. See on ilus vaatepilt. Ning vahel soojadel tuuletutel päevadel läbi nende astudes tunned, et nad lõhnavad pealekauba, õhus levib meeldiv aroom.