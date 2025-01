VARGUS | Mehel kadus salapäraselt 1550 eurot sularaha

Hiiumaal elav mees andis politseile teada, et 3. jaanuaril käis ta Kärdlas sularaha panka viimas. Kuivõrd kontole oli seatud tehingute limiit, pöördus mees ülejäänud rahaga koju tagasi. Kodus avastas mees, et teadmata asjaoludel on kadunud 1550 eurot sularaha. Juhtunu asjaolud on selgitamisel.