Kaitseliidu Lääne ringkonnas peeti maha kümnepäevane õppus Orkaan, mille käigus kasutati ühtlasi võimalust läbi mängida tsiviilelanike evakuatsioon. Valla kriisivalmiduse spetsialist Piret Sedrik andis sotsiaalmeedia ja e-kirja kaudu hiidlastele teada, et neid oodatakse Palade spordihoonesse õppusel korraldusmeeskonnas vabatahtlikuna osalema.
REPORTAAŽ
VALMISTUTI KRIISIKS | Evakueerimist tuleb harjutada, mitte pauku oodata
Päästeamet koostöös Naiskodukaitse ja Hiiumaa vallaga kutsusid rahvast evakueeruma. Mitte, et häda kohe käes oleks olnud, aga ikka on hea valmis olla, kui kriis uksele koputab.
Veel lugemist:
UUDISED
Kärdla Kooli lugu algas 1830. aastal, mil teadaolevalt hakati kooliharidust andma Kalevivabriku tööliste lastele. Täna toimetame koolimajas, mis on kaasaegne, hubane ja mitmekülgsete võimalustega....
SPORT
Selle aasta orienteerumisneljapäevakud on selleks korraks läbi.
UUDISED
Täna hommikul viis Coop Hiiumaa ja Hiiumaa Köök ja Pagari turundusspetsialist Jaana Lepamaa Eesti Vabariigi presidendile Alar Karisele kingituseks Hiiumaal küpsetatud Bruno leiva.
KULTUUR
Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital ja Eesti Muusikanõukogu tunnustasid rahvusvahelisel muusikapäeval muusikamaastiku parimaid.