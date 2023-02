Vallavanem: juuksekarva lõhkiajamine toetuste kontrollil ei pruugi otstarvet täita

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja avaldas pärast kohtumist riigi­halduse ministri Riina

Solmaniga lootust, et infovahetus riigi ja omavalitsuste vahel kujuneb pidevaks, mitte ei ole osa valimis­kampaaniast.

„Andsime edasi mure ja mõtte, et Riigi Tugikeskus võiks rohkem hinnata projektide sisulise ees­märgi täitmist ning alati ei ole vaja paragrahvi iga koma ja punkti pärast juuksekarva pooleks ajada,“ lausus Tasuja. Tema sõnul kulub praegu väga palju ressurssi kontrollimisele ning päringutele vastamisele, tõestamaks, et seadust ei ole rikutud või tahtlikult rikutud. „Algatus, võtta kord kuus kõik omavalitsuste juhid kokku ühisarutelule, on iseenesest kiiduväärt. Loodan, et see ei jää üksnes valimiseelseks algatuseks,“ lausus ta kohtumist kokku võttes.

Kohtumine toimus eelmisel nädalal. Juttu oli uute meetmete avanemisest kohalike omavalitsuste jaoks, Ka Hiiumaal on selleks ettevalmistusi tehtud. „Plaanime saada tuge nii Käina kultuurikeskusele kui renoveerida ühisveevärgi ja kanalisatsiooni punkte üle saare, mis parandab vee kvaliteeti,“ selgitas Tasuja.

Solman ütles, et peab hästi läbimõeldud ja tasakaalustatud regionaalarengut Eesti terviklikuks arenguks ülioluliseks ning avaldas lootust, et infovahetus valdade finantsolukorra ja riigi toetus­meetmete koha pealt tuleb kõigile kasuks. Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei peab oluliseks, et omavalitsused oleksid avanevate EL rahastusperioodi meetmetega kursis ning taotleksid Euroopa Liidu struktuurimeetmetest võimalikult palju raha.