Valla müüki pandud maadele käis oksjonil tihe rebimine

Kõrgessaare osavald pani oksjonile kaks maatükki, millest ühe, Kõpus asuva kinnistu hind peagu kahe­kordistus.

Kõpus asuva Mäeveere kinnistu müügil käis tihe pakkumine seitsme osaleja vahel, kelle seas ka mitu eraisikut. 15 000eurose alghinnaga müüki pandud 6000 ruutmeetrise kunagise karjalauda kinnistu omandas 29 500 euroga LAVO Kaubanduse OÜ.

Veel müüs Kõrgessaare osavald Lauka küla kunagise bussipeatuse kinnistu, mille 4000 ruutmeetri alghind oli 10 000 eurot. Kahe pakkuja võistluses kujunes lõpphinnaks

13 000 eurot ja viimase pakkumise tegi OÜ Universum.

Osavallavanem Niels-Peter Rattiste ütles, et kinnistute müügist laekunud 42 500 eurot suunatakse kohalike teede investeeringuteks, et korrastada Kalana-­Metsavahi ja Puski-Villamaa teelõigud. Kahe teelõigu ehitusmaksumus on 60 000 eurot ja seetõttu tuleb esialgset plaani muuta ja teha töid vähemas mahus kui plaanitud, ütles osavallavanem.