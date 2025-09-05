VÄLJAKU KIITUSEKS | Hiiumaa on eluruumina Eesti parim

Avalik ruum (tänavad, väljakud, pargid) on aga meie kõigi jaoks ühine väliruum, kus peaksime saama omavahel suhelda, aega veeta, sportida, pikniku pidada, ümbrust imetleda ja loomulikult ka liikuda turvaliselt ühest kohast teise. Siin peaks olema ühtviisi mugav ja ohutu nii väikesel koolijütsil, täisjõus mehel kui ka eakal linnaelanikul. Kohalik omavalitsus peab hea seisma selle eest, et avalik ruum oleks just selline, kõiki osapooli arvestav ning viibimiseks meeldiv keskkond. Sellist piirkonda valitakse uhkusega omale elukohaks ning eelistatakse ka reisisihtkohana. Säärane meeldiv linnaruum ei teki loomulikult üleöö. See kujuneb kildhaaval, muutudes iga väiksema või suurema arenduse realiseerumisega terviklikumaks. Nii tuleb tõdeda, et iga üksiku projekti ja planeeringu roll on elukeskkonna paranemise protsessis väga suur ning kvaliteet saab muutuda paremaks vaid läbimõeldud ja avalikkuse huve kandvate lahenduste läbi.