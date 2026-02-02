VALITI JUHID | Osavallakogud said uued esimehed ja aseesimehed

Kärdla osavallakogu esimeheks valiti Lembit Vainumäe, aseesimeheks Peeter Kondratjev. Käina osavallakogu juhib edaspidi Kauri Kiivramees, aseesimeheks sai Margit Kääramees. Emmaste osavallakogu esimees on Eiki Nestor, aseesimeheks valiti Evelin Lehtsaar. Pühalepa osavallakogu esimeheks sai Andres Onemar, aseesimees on Aivo Pere. Kõrgessaare osavallakogu valis esimeheks Annika Vannase ning aseesimeheks Kaarel Allemanni.
UUDISED
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu tänupeol laupäeval, 7. veebruaril antakse üle Pärandihoidja 2025 aastaauhinnad, paikkonnateo ja noore meistri preemia, tunnustatakse parima näituse korraldajat rahvakunstigaleriis....
UUDISED
Erakordselt soojale detsembrile järgnes krõbeda külmaga ja lumine jaanuar.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei kuueteistkümne erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kuus väärteomenetlust ja kümme väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
PÄÄSTE
Männamaa külas kustutasid päästjad tahmapõlengu ridaelamu korstnas.