VALITI JUHID | Osavallakogud said uued esimehed ja aseesimehed

Kärdla osavallakogu esimeheks valiti Lembit Vainumäe, aseesimeheks Peeter Kondratjev. Käina osavallakogu juhib edaspidi Kauri Kiivramees, aseesimeheks sai Margit Kääramees. Emmaste osavallakogu esimees on Eiki Nestor, aseesimeheks valiti Evelin Lehtsaar. Pühalepa osavallakogu esimeheks sai Andres Onemar, aseesimees on Aivo Pere. Kõrgessaare osavallakogu valis esimeheks Annika Vannase ning aseesimeheks Kaarel Allemanni.