Jälgi meid
Stihl MS 162

UUDISED

VALITI JUHID | Osavallakogud said uued esimehed ja aseesimehed

Eelmisel ja sel nädalal kogunesid esimest korda uues koosseisus Hiiumaa osavallakogud, kes esimestel istungitel valisid endale uued juhid.

Avatar photo
Kõrgessaare osavallakogu istung. Foto: Anett Rajang/ Allikas: Hiiumaa vald

Kärdla osavallakogu esimeheks valiti Lembit Vainumäe, aseesimeheks Peeter Kondratjev. Käina osavallakogu juhib edaspidi Kauri Kiivramees, aseesimeheks sai Margit Kääramees. Emmaste osavallakogu esimees on Eiki Nestor, aseesimeheks valiti Evelin Lehtsaar. Pühalepa osavallakogu esimeheks sai Andres Onemar, aseesimees on Aivo Pere. Kõrgessaare osavallakogu valis esimeheks Annika Vannase ning aseesimeheks Kaarel Allemanni.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

TUNNUSTUS | Helgi Põllo on Paikkonna vedur 2025

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu tänupeol laupäeval, 7. veebruaril antakse üle Pärandihoidja 2025 aastaauhinnad, paikkonnateo ja noore meistri preemia, tunnustatakse parima näituse korraldajat rahvakunstigaleriis....

9 tundi ago

UUDISED

KRAADID KUKKUSID | Jaanuar oli Hiiumaal külm ja kuiv

Erakordselt soojale detsembrile järgnes krõbeda külmaga ja lumine jaanuar.

11 tundi ago

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Politsei lahendas peretülisid ja konflikte joobes inimeste vahel

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei kuueteistkümne erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kuus väärteomenetlust ja kümme väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.

12 tundi ago

PÄÄSTE

TAHMAPÕLENG | Ridaelamu korsten süttis põlema

Männamaa külas kustutasid päästjad tahmapõlengu ridaelamu korstnas.

14 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×