VALIMISPÄEV | Kärdlas hinnatakse inimeste tegusid

Hääletamissedelite kasti laskmist korraldav Ille Savioja ütles, et ikka korralik tööpäev, sest pea kogu aeg on keegi saalis. Ka tol hetkel paistavad kõigi kolme valimiskabiini laua alt hääletajate jalad.

Valimisjaoskonna liikmete sõnul on valijaid igas vanuses. Hiiu Lehega rääkinud valijad kinnitas Kärdlas aga kui ühest suust, et valik tehakse inimese järgi. Peamine kriteerium on see, et inimene on tuttav. Samas ei valita aastate lõikes alati sama inimest, vaid vaadatakse tema tegemiste järgi.