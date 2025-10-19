VALIMISPÄEV | Kärdlas hinnatakse inimeste tegusid

Hääletamissedelite kasti laskmist korraldav Ille Savioja ütles, et ikka korralik tööpäev, sest pea kogu aeg on keegi saalis. Ka tol hetkel paistavad kõigi kolme valimiskabiini laua alt hääletajate jalad.
Valimisjaoskonna liikmete sõnul on valijaid igas vanuses. Hiiu Lehega rääkinud valijad kinnitas Kärdlas aga kui ühest suust, et valik tehakse inimese järgi. Peamine kriteerium on see, et inimene on tuttav. Samas ei valita aastate lõikes alati sama inimest, vaid vaadatakse tema tegemiste järgi.
Käina valimisjaoskonnas on nädala jooksul käinud kokku üle 240 inimese. Valimispäeva keskpäevaks oli on hääle andnud 130 valijat. "Väga aktiivselt käiakse," kinnitas valimisjaoskonna esimees...
Kõrgessaare valimisjaoskonnas on ühel keskpäevasel hetkel ruumis viis valijat. Kõik mehed.
Palade valimisjaoskonnas oli täna kella 12.15-ks valimas käinud üle 60 inimese.
Emmaste valimisjaoskonnas oli kella üheteistkümneks valimas käinud 32 inimest.