Hiiumaal on siiani olnud valimisaktiivsus kõige kõrgem, juba üle 57%. “Üldjuhul on möödunud aastatel hiidlaste valimisprotsent jäänud 56 protsendi juurde, seekord tundub, et valitakse aktiivsemalt,” lisas Maili Uibo.
VALIMISPÄEV | Käinas käiakse aktiivselt valimas
Käina valimisjaoskonnas on nädala jooksul käinud kokku üle 240 inimese. Valimispäeva keskpäevaks oli on hääle andnud 130 valijat. “Väga aktiivselt käiakse,” kinnitas valimisjaoskonna esimees Maili Uibo.
Poole valimispäeva pealt valima tulnud inimesed arvasid Kärdlas pea üksmeelselt, et kõige olulisem valik on inimene.
Kõrgessaare valimisjaoskonnas on ühel keskpäevasel hetkel ruumis viis valijat. Kõik mehed.
Palade valimisjaoskonnas oli täna kella 12.15-ks valimas käinud üle 60 inimese.
Emmaste valimisjaoskonnas oli kella üheteistkümneks valimas käinud 32 inimest.