Jälgi meid
Turismiuuring 17.-24.10

UUDISED

VALIMISPÄEV | 95aastane Endel tuli valima kindla teadmisega

Kõrgessaare valimisjaoskonnas on ühel keskpäevasel hetkel ruumis viis valijat. Kõik mehed.
Avatar photo

Leelo Sarapuu vaatab valimas käinute nimekirja ja ütleb, et aktiivsus on väga hea, kuid enamasti ongi vähemalt seni olnud valijateks mehed. Miks nii, tema arvata ei oska. Keskpäevaks oli Kõrgessaares valimas käinud üle 60 inimese. Sarapuu meenutab, et eelmistel kohalikel valimistel oli tema mäletamist mööda veidi üle saja hääletaja, mis annab alust arvata, et valimisaktiivsus on kõrgem. Huvitava seigana tõi ta välja, et valimiskasti koju enam eriti ei tellita.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

VALIMISPÄEV | Kärdlas hinnatakse inimeste tegusid

Poole valimispäeva pealt valima tulnud inimesed arvasid Kärdlas pea üksmeelselt, et kõige olulisem valik on inimene.

7 tundi ago

UUDISED

VALIMISPÄEV | Käinas käiakse aktiivselt valimas

Käina valimisjaoskonnas on nädala jooksul käinud kokku üle 240 inimese. Valimispäeva keskpäevaks oli on hääle andnud 130 valijat. "Väga aktiivselt käiakse," kinnitas valimisjaoskonna esimees...

7 tundi ago

UUDISED

VALIMISPÄEV | Valija Paladel: Ema ütles, et tuleb valima minna

Palade valimisjaoskonnas oli täna kella 12.15-ks valimas käinud üle 60 inimese.

8 tundi ago

UUDISED

VALIMISPÄEV | Emmastes viis värvivahetus hääle

Emmaste valimisjaoskonnas oli kella üheteistkümneks valimas käinud 32 inimest.

10 tundi ago