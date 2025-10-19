VALIMISPÄEV | 95aastane Endel tuli valima kindla teadmisega

Leelo Sarapuu vaatab valimas käinute nimekirja ja ütleb, et aktiivsus on väga hea, kuid enamasti ongi vähemalt seni olnud valijateks mehed. Miks nii, tema arvata ei oska. Keskpäevaks oli Kõrgessaares valimas käinud üle 60 inimese. Sarapuu meenutab, et eelmistel kohalikel valimistel oli tema mäletamist mööda veidi üle saja hääletaja, mis annab alust arvata, et valimisaktiivsus on kõrgem. Huvitava seigana tõi ta välja, et valimiskasti koju enam eriti ei tellita.