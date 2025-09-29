VALIMISJÜTUD | EKRE tahaks fookuses hoida seda, mis on hiidlasele oluline. Stuudios Palle Kõlar ja Inge Talts.

Asjatundjad soovitavad tigude leviku piiramiseks lihtlabast, kuid töömahukat tigude ühekaupa purki korjamist. Kui on võimalust, siis saab muidugi soetada muskusparte, kes tigudega meelsasti maiustavad.
27. septembril kell 21.39 sai häirekeskus teate, et Partsi külas põleb kahekorruselise puidust elumaja pööning. Töötas suitsuandur, päästjate kohale jõudes põles katusealune ja leegid...
Kärdla Kooli 2. klassi õpilased rääkisid, mis neile koolis meeldib ja mis mitte ning millised on nende silmis õpetajad.
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 19 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa kaheksa väärteomenetlust ja 11 väljakutset, tegi möödunud nädala sündmustest kokkuvõtte Kärdla politseijaoskonna...