VALIMISED 2025 | Üldplaneering peab teenima kogukonda, mitte süsteemi

Üldplaneering on iga omavalitsuse jaoks üks olulisemaid strateegilisi dokumente. Selle järgi kavandatakse detailplaneeringuid, ehituslubasid, infrastruktuuri, investeeringuid jne. See puudutab otseselt iga kinnistuomanikku ja ettevõtjat. Kui selline alusdokument jääb aastateks venima, kaob inimestel kindlustunne – kas tasub planeerida, investeerida, ehitada, laieneda? Ebakindlus kasvatab ettevaatlikkust ja pidurdab arengut.

Planeering algatati 2018. aastal. Aastal 2025 pole lõppu ikka näha. Vahepealsete arupärimiste peale on korduvalt vastatud, et “ootame riigi otsuseid”. Kuid see on mugav ettekääne. Planeeringud on elavad dokumendid – neid saab ja tulebki ajas kaasajastada ja täiendada. Oodata ideaalset hetke, mil kõik on selge, on sama kui loota, et meri jääb käsu peale vaikseks.

Hiiumaa valla puhul on murekohaks ka suhtlus. Liiga sageli jäävad küsimused vastuseta. Kui elanikule öeldakse: “Vastame esimesel võimalusel”, aga sellele järgneb kuudepikkune vaikus, ei loo see usaldust. Omavalitsusel on kohustus olla selge ja aus oma inimeste vastu. Kui kodanikul on tunne, et teda ei kuulata või temaga ei arvestata, tekib võõrandumine.

Omavalitsus ei ole riigi ametkonna allüksus. See peab olema kogukonna esindaja ja eestkõneleja. Kui vald asub pigem ministeeriumide poolele ja ei kaitse oma inimeste huve – olgu need seotud eraomandi väärtuse, ehitusvõimaluste või kohaliku elu arendamisega – siis on oma roll unustatud.

Kui on tahe, eesmärk ja vastutus, saab ka keerulisi protsesse tulemuslikult juhtida.

Hea näide, et teisiti on võimalik, on Kärdla linna üldplaneering, mis võeti meie meeskonna juhtimisel vastu vähem kui kolme aastaga. Kui on tahe, eesmärk ja vastutus, saab ka keerulisi protsesse tulemuslikult juhtida.

Murettekitav on ka piirangute kehtestamine ilma selge põhjenduseta. Näiteks üleujutusalade määramisel väitis Keskkonnaameti esindaja meile veel sel aastal toimunud vallavolikogu keskkonnakomisjonis, et kaugus merepiirist on 200 meetrit ja seda ei saa vähendada. Kuid juba mõni nädal hiljem kinnitas kliimaministeerium, et seda planeeritakse vähendada 50 meetrini – ja vallal saab olema õigus teha ka põhjendatud erandeid. See näitab, et paindlikkus on võimalik, kui tahetakse ja soovitakse ühisosa leida.

Me ei ole arutelude vastu. Vastupidi – sisuline ja avatud arutelu on edasiviiv jõud. Küll aga oleme vastu venitamisele, ebamäärasusele ja jäikusele, mis ei arvesta inimeste tegelike vajadustega. Küsimus ei peaks olema “miks ei saa?”, vaid hoopis “kuidas saaks?”

Hiiumaa valla üldplaneering peab eelkõige teenima kohaliku kogukonna huve. See ei tohi muutuda ametnike tööriistaks ega põhjendamatuks piirangute kehtestamise masinaks. Selle eesmärk on anda inimestele selge arusaam, kindlus ja suund – võimalus planeerida oma elu, kodu ja ettevõtmisi teadmises, et nende huvide eest seisab tugev ja usaldusväärne partner.

Kui ka sina tunned, et oled ootamisest väsinud ja soovid selgust, siis nüüd on aeg oma hääl kuuldavaks teha. Kohalik omavalitsus peab olema oma inimeste teenistuses – see ongi ühe omavalitsuse mõte ja vastutus.