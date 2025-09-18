Alustuseks kutsun üles koostööle ja vältima kunstlikku vastandumist suunal opositsioon versus koalitsioon, maapiirkond versus linn, Käina versus Kärdla jne. Hiiumaa on üks saar. Me peame konkureerima ülejäänud Eestiga ja sealt edasi maailmaga, mitte niivõrd omavahel.
ARVAMUS
VALIMISED 2025 | Tuleviku Hiiumaa – ehitame “sillad”!
Lugesin Omar Jõpiselja Hiiu Lehes ilmunud arvamuslugu “Kolm ideed Kärdlale” ja tekkis tunne, et seekord ta pakub välja midagi, mille üle me võiksime veel enne lõplikku otsustamist siiski ühiselt arutleda.
