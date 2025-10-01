VALIMISED 2025 | Tugev kogukond, parem Hiiumaa

Mulle meeldib vaadata, kuidas elu meie ümber muutub, kuidas inimesed muudatustele reageerivad, nendega harjuvad, omaks võtavad. Muudatuste kujundamine nii, et inimesed neist tegelikult kasu saavad ja need omaks võtavad, on raske töö. Praegu näeme seda Hiiumaa kutsehariduse reformi puhul.