VALIMISED 2025 | On aeg ehitusvaldkonnas järgmine käik sisse panna

Viimased neli aastat tegutsen Hiiumaal – juhtisin esialgu kaks aastat Hiiumaa riigiteede hooldust ja viimased kaks vedanud enda ettevõtet Vilton Hiiu OÜ. Meie juhtimisel on renoveeritud näiteks Palade Spordihall, Hiiu Konsum ning Käina Huvi- ja Kultuurikeskus.

2021. aastal valiti mind Hiiumaa elanike poolt vallavolikogu liikmeks. Minu jaoks oli väga huvitav näha lähemalt avaliku sektori toimimist. Vallavolikogus osalesin keskkonna- ja ehituskomisjoni ning eelarve- ja majanduskomisjoni töös. Nelja volikogus veedetud aasta kokkuvõtteks võin öelda, et meie vald on olnud hästi juhitud – eelarve on korras, põhiülesanded on täidetud ja enamgi. Vallas on tänu korras eelarvele võimalik ellu viia ka suuremaid investeeringuid!

Erasektoris valitseb arusaam, et Eesti avalik sektor (riik ja vallad) liigutab end ehitusvaldkonnas aeglaselt, projektide elluviimise tempo on rahulik ja midagi üleöö ei juhtu – justkui selline mugavustunne valitseb selles valdkonnas. Nelja aastakokkuvõtteks Hiiumaa vallavolikogus võin kinnitada, et see kipub nii vist olema küll.

Ehitusinsenerina tunnen, et ehitusvaldkonnas oleks vaja sisse panna järgmine käik – valla nii väike- kui ka suurinvesteeringute elluviimine peaks olema operatiivsem, tõhusam ja eelkõige professionaalsem. Näiteks ei ole mõistlik ja efektiivne mõnd väikest tööd kaheks jagada ja teha jupikaupa, kuna see tõstab lõpuks investeeringu elluviimise kulusid. Põhjendus, et jooksva aasta eelarves ei ole piisavalt vahendeid, teeme pool ja pool, ei tööta. Tuleb vaadata suurt pilti ja leida lahendus, sest ühekorraga tegemine on meie kõigi jaoks soodsam.

Olen paaril korral seda põhimõtet rakendades sekkunud ja need objektid on ka majanduslikult kõige mõistlikumalt valmis saanud. Näiteks Suuremõisa aleviku jäätmekonteinerite väike ca 200m² suurune alusplats, mis pidi plaanide järgi kahes osas valmima, tehakse juba sel sügisel tervikuna valmis. Nii suured kui väikesed projektid vajavad otsest juhtimist, mitte omasoodu kulgemist.

2024. aasta sügisel tegin koalitsioonis ettepaneku, kuidas väärtuspõhiselt hankida riigihanke kaudu lasteaia ehitusprojekt. Nii saab kõige kiirema ja parema tulemuse. Eesmärk on ju, et lapsed saaks võimalikult kiiresti kaasaegse õpikeskkonna.

Leian, et meil on ehitusvaldkonnas paremat juhtimist vaja. Olen enam kui veendunud, et vallas töötavad ehitusvaldkonna spetsialistid on pädevad neid asju ellu viima kõige paremal moel, kui tegevusi õigesti koordineeritakse ja osatakse eesmärke seada.

Kes seda võiks või suudaks teha? Nii nagu Raja Teele ütles, siis eelkõige pakuksin ennast. Lisaks on meil palju suvehiidlasi, kes on piisavalt pädevad ning sobivate tingimuste korral võiks oma staatust muuta ja hakata alaliseks hiidlaseks.

Kui need teemad teid kõnetavad ja minuga nõustute, siis ootan teie toetust! Kandideerin 2025. aasta volikogu valimistel Sotsiaaldemokraatliku erakonna nimekirjas ja minu kandidaadi number on 181.