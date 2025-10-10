VALIMISED 2025 | Kuidas kulutada tervishoiuteenustele vähem hiidlaste jalavaeva

Paraku ei ole see aga pelgalt ütlus, vaid kui vaadata Hiiumaa erakondade seniseid prioriteete, siis tervishoid leiab tõepoolest harva käsitlust. Tegelikkuses on just terve inimene toimiva ühiskonna selgroog. Lihtsalt öeldes, kui pole tervist, siis on keeruline ühiskonda panustada, olgu selleks siis töö tegemine, õppimine või pereelu. Ühine Hiiumaa tõstab tervishoiu olulisele kohale ning seisab selle eest, et tekiks sisuline koostöö valla, perearstide ning Hiiumaa haigla vahel.