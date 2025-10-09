VALIMISED 2025 | Hiiumaal ei ole ääremaad

Peale tehnikumi lõpetamise suunamisaja lõppu tundsin, et Hiiumaa on minu kutsumus ja nii leidsin töö Hiiu Kaluris. Töötasin erinevatel töökohtadel 20 aastat ja sellest ajast on parimad mälestused.

1988. aastal valiti mind Hiiumaa Tarbijate Kooperatiivi (tänane Hiiumaa Tarbijate Ühistu) esimeheks. Ühistus töötasin 26 aastat, kust läksin ka pensionile. Pensioniaastatel olin haridusseltsi Edu esimees. Haridusseltsi teeneks loen, et suutsime päästa Puski kiriku hävingust. Edu juhiks tänavu enam ei kandideerinud.

Tunnen, et energiat on ja soovin oma kogemustega kaasa aidata Hiiumaa elu edendamisel.

Hiiumaal on piisavalt hea elada, aga alati saab paremini. 2017. aasta haldusreformiga tekkis Hiiumaa vald. Ühine vald on igati õige lahendus. Juriidiliselt on üks vald, aga nostalgiliselt nutavad mõned ikka vana aega tagasi, mõned isegi kolhooside aega.

Kui osutun valituks volikokku, pööran erilist tähelepanu Hiiumaa identiteedi tekkele – oleme ju kõik hiidlased.

Toetan igati kogukondade (piirkondade) kaasamist valla juhtimisse. Ärme räägime viiest piirkonnast – piirkondi on oluliselt rohkem kui viis. Eraldi tuleb käsitleda Kärdlat. Kärdla on Hiiumaa ainuke linn, ta on Hiiumaa keskus ja on kõikidele hiidlastele oluline. Hiiumaa majandus ei kannata välja mitme keskuse korraga arendamist. Kärdla vajab taas linnapead, kellel on teadmisi, juhtimiskogemust ja kes tunneb kohalikku elu.

Väga võõrastav on kuulda väljendit – ääremaa. Hiiumaa on väike saareke ja sõna ääremaa võimendada on vaid tüli norimine – unustame selle ja mõtleme, et ainult koostöö toob edu.

Majanduse arenguks on vajalikud: vähem bürokraatiat, head ühendused mandriga, teedevõrgu mustkatte alla viimised, kvaliteetne internetiühendus üle Hiiumaa.

Tulemuslik majandus loob aluse kõikide hüvede täitumiseks.