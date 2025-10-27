VALI TARGALT | Parimad meeste parfüümid igaks sündmuseks

Peamised trendid meeste parfüümide maailmas

Meeste lõhnades on sel aastal peamine rõhk mitmekihilisusel. Peamiste trendide hulgas on:

värsked puidused kompositsioonid päevaseks kasutamiseks;

universaalsed variandid, kus on ühendatud vürtsid ja tsitrusviljad;

sügavad idamaised akordid õhtuseks väljaskäimiseks;

kerged akvaatilised motiivid suvises parfüümis.

Meeste parfüümid on muutunud universaalsemaks. Need ühendavad endas värskust, erksat iseloomu ja uskumatut püsivust.

Parfüümid igapäevaseks kasutamiseks

Meeste parfüümid igapäevaseks kasutamiseks peaksid olema kerged ja värsked. Ainult siis ei koorma nad välimust.

Populaarsete variantide hulgas on:

Dior Sauvage Eau de Parfum – bergamoti, lavendli ja ambroksaani harmoonia.

Bleu de Chanel Eau de Toilette – värske puidu-tsitruselõhn, mis sobib ideaalselt kontoris kasutamiseks.

Acqua di Giò Profondo Armanilt – akvaatilised noodid mandariini ja patšuli lisandiga.

Valige parfüümid akvaatiliste või puidu nootidega. Need sobivad igaks puhuks.

Parfüümid ärikohtumisteks

Sellistes olukordades on oluline jätta õige mulje. Seetõttu peab parfüüm rõhutama enesekindlust ja tagasihoidlikkust.

Populaarsete variantide hulgas on:

Hermès Terre d’Hermès – puidu-tsitruseline kompositsioon apelsini ja vetiveri nootidega.

Prada Luna Rossa Carbon – elegantne aroom lavendli ja ambraga.

Hugo Boss Bottled Parfum – klassika kaasaegne variant, milles rõhk on puiduakordidel.

Valige parfüüm, millel on rahulik helisignaal. Need on tagasihoidlikud ja elegantsed. Samas valige pikalt kestev parfüüm. Need peaksid kestma umbes 7–8 tundi.

Õhtused parfüümid

Õhtuks sobivad rikkalikud ja sügavad kompositsioonid. Parim on, kui neis on idamaiseid ja vürtsikaid aktsente.

Kõige populaarsemad variandid:

Yves Saint Laurent La Nuit de L’Homme – kardemoni, kedi ja lavendli kombinatsioon.

Tom Ford Noir Extreme – tihe idamaine aroom vürtsikate ja gurmaanlike nootidega.

Givenchy Gentleman Réserve Privée – peen kombinatsioon iirisest, viskist ja puiduakordidest.

Õhtused meeste parfüümid on püsivad. Nad loovad luksusliku ja ligitõmbava atmosfääri.

Sportlikud ja suvised aroomid

Kui elate aktiivset elu, valige kerged ja värsked aroomid. Parimad valikud on:

Versace Dylan Blue – bergamoti, greibi ja vee nootide värskus.

Paco Rabanne Invictus Legend – sportlik aroom mereaktsentidega.

Dolce & Gabbana Light Blue Eau Intense – kerge kompositsioon tsitrusviljade ja muskusega.

Sellised aroomid annavad energiat. Nad jätavad endast maha värske jälje.

Luksuslikud lõhnad erilisteks sündmusteks

Eraldi kategooriana paistavad silma luksuslikud lõhnad. Need on nišiparfüümid, mis rõhutavad staatust ja individuaalsust.

Vaadake järgmisi lõhnu:

Creed Aventus – kultuslik lõhn ananassi, bergamoti ja muskusega.

Amouage Interlude Man – külluslik idamaine kompositsioon suitsuse ja vürtsika aktsendiga.

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 – legendaarne unisex-lõhn soojade puiduste nootidega.

Sellised parfüümid muutuvad osaks imagost. Nad loovad ainulaadse ja meeldejääva kuvandi.

Kuidas valida meeste parfüümi

Aroomi valimisel võtke arvesse mitmeid tegureid:

Otstarve. Igapäevaseks kasutamiseks on vaja värsket aroomi. Ärikohtumiseks – püsivamat ja karmimat. Õhtuks sobivad sügavad ja rikkalikud kompositsioonid.

Püsivus. Valige parfüümid, mis püsivad vähemalt 6–8 tundi. Nii säilib lõhn kogu päeva.

Hooajalisus. Suveks ja kevadeks sobivad värsked kompositsioonid. Talveks ja sügiseks sobivad soojemad ja külluslikumad variandid.

Õige meeste parfüümi valik sõltub elustiilist ja olukorrast, kus seda kasutatakse.