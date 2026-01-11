VAJALIK ABI | Invarust leiab tuge iga mure jaoks

Invaru müügipunkt asub Käinas, vana apteegi maja tagaküljes. Pisikesse tuppa sisenedes hakkavad silma seinaäärsed riiulid, mis maast laeni erinevaid asju täis tuubitud. Ka toa keskel on kaupa. Kitsas vahekäigus tuleb vaadata, et tooteid uudistades mitte selja taga olevat kaupa ei riivaks.