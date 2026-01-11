Jälgi meid
HL bänner

TEEMA

VAJALIK ABI | Invarust leiab tuge iga mure jaoks

Hiljuti kirjutas Hiiu Lehele lugeja, kes kiitis Invaru poodi Käinas, ilma milleta oleks paljude hiidlaste elu kõvasti keerulisem. Käisime kaemas, kuidas väike pood aidata saab.

Avatar photo
Enim küsitakse mähkmeid niinmeestele kui naistele, lisaks ratastoole, potitoole ja nende kõrgendusi, rääkis Küllo Jaanimägi. | Foto: Helja Kaptein

Invaru müügipunkt asub Käinas, vana apteegi maja tagaküljes. Pisikesse tuppa sisenedes hakkavad silma seinaäärsed riiulid, mis maast laeni erinevaid asju täis tuubitud. Ka toa keskel on kaupa. Kitsas vahekäigus tuleb vaadata, et tooteid uudistades mitte selja taga olevat kaupa ei riivaks. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

ULGUHIIDLANE

ULGUHIIDLANE | Kliiniline psühholoog Harriet on pöördumatu optimist

Pimedal ajal muutub teadlik ja hooliv tugi vaimse tervise hoidmisel eriti tähenduslikuks. Seda teab vabariigi üks värskemaid kliinilisi psühholooge Harriet Sammal väga täpselt.

4 tundi ago

ARVAMUS

KOLUMNIST | Saar vajab koole ja tuletorne

Head Hiiumaa tuletornide aastat!

4 tundi ago

TEEMA

DOUGLASE ALGATUS | Hee-yew-maw tuletorniring pani aluse Hiiumaa turismimarsruutidele

Ameeriklasest rahukorpuslane Douglas Wells, kellest möödunud aastal suisa näidend tehti, on jätnud Hiiumaa kultuuriellu suure jälje. Üheks osaks sellest on Tuletorniringi loomine ehk üks...

22 tundi ago

IN MEMORIAM

MÄLESTAME | Lahkunud on Douglas Wells (27.11.1963 – 14.10.2025)

Douglas Wellsi poeg Harry ütles Hiiu Lehele, et isa surma põhjuseks olid südameprobleemid. Teda jäid leinama poeg ja ema Paula Wells.  Wells oli pärit...

23 tundi ago