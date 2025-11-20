VÄISAS SAART | Töötukassa juht Gert Tiivas Hiiumaal

Gert Tiivas, kelle senine karjäär on kulgenud erasektoris, ütles, et eesmärk töötajaid koondada ja samal ajal organisatsiooni ambitsiooni tõsta ei ole sugugi võimatu, ka mitte avalikus sektoris. Selles valguses esitles ta ka Töötukassa otsust koondada Hiiumaa osakonnast kolm inimest.