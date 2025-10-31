Bornholmi saare Gudhjemi linna kalasuitsutamisahjude korstnad jäävad “Ertholmeni” nimelise laeva ahtri taga aina pisemaks. Üle reelingu küünitades aga näeb, kuidas paarikümne kilomeetri kaugusel hakkab merest kasvama kaljune Christiansø saar. Taani riigi kõige idapoolsem punkt.
REISIKIRI
VAID 22 HEKTARIT | Christiansø – saar, mis kuulub Taani riigile
Bornholmi saart teab vast igaüks, kes Läänemere kaarti veidi tähelepanelikumalt silmitsenud. Kuid kindlasti jääb ka siis kahe silma vahele, et selle pisikese saare külje all on veel üks väike saar.
