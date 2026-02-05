Täiskasvanute arvestuses tuli kehakaalus kuni 70 kg Eesti meistriks Illia Marchak, kes kindlustas sellega oma teise järjestikuse Eesti meistri tiitli. Kehakaalus kuni 79 kg saavutas Renat Shakhbazov kolmanda koha.
SPORT
VABAMAADLUS | Spordiklubi Colisseum maadlejad saavutasid kaks kulda
24.–25. jaanuaril toimusid Eesti meistrivõistlused vabamaadluses Viljandi spordihoonetes täiskasvanute ja U15 vanuseklassidele. Võistlustel olid edukad ka Hiiumaa spordiklubi COLISSEUM sportlased.
Kärdlas avas uues asukohas uksed Würthi kauplus, mis kolis Sõnajala tööstuspargist Heltermaa maanteele, ruumidesse, kus varem tegutses osaliselt Tähva pood.
UUDISED
Vaatamata madalale veetasemele on ühendus Hiiumaaga tagatud, parvlaev Tiiu sõidab vastavalt graafikule ning teeb lisaks graafikule ka asendusreise, teatas TS Laevad. Parvlaeva Regula väljumised...
UUDISED
Hiiumaa valla uueks kriisivalmiduse spetsialistiks saab Niels-Peter Rattiste, kes asub tööle lähinädalail, kinnitas Hiiumaa valla avalike suhete spetsialist Triinu Rajasalu.
SPORT
Rakveres peetud suusaorienteerumise Eesti meistrivõistlustel sprindis ja sprinditeates jõudsid Hiiumaa sportlased mitmel korral poodiumile.