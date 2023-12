Hiiumaa Vabakooli toetuskampaanias öeldakse vajaduse põhjuseks seadusesäte, mida Haridusministeeriumi kinnitusel aga ei ole olemas.

Kõpus asuva kooli idee algataja ja eelmisel aastal kooli jaoks paari päevaga 35 000 eurot kogunud kampaania eestvedaja Jesper Parve väidab tehtud pöördumises, just nagu ei annaks riik neile raha seadusesätte alusel, mis ei luba toetada erakooli, kui see on rajatud endisesse koolimajja. Jutt käib riigipoolsest erakoolidele mõeldud tegevustoetusest.