Vabadussõja ausamba metallosa valmib Soomes

Peale pikki otsinguid nii Eestis kui Soomes, sõlmis Hiiumaa muinsus­kaitse selts lepingu Soomes Oulu lähistel Ii vallas asuva masina­tehasega. Soomlased on lubanud metallosa valmis teha juuli lõpuks.

Iin Konepaja OY spetsialistid valmistavad silinderja kujuga metall­skulptuuri, mille ümbermõõt ligi­kaudu 20 meetrit. Keeruliseks teeb töö see, et kolme sentimeetri paksustesse ja 1–5 meetri kõrgustesse kaarjatesse metallplaatidesse on sisse lõigatud figuurid.

Selts saatis ametliku tellimuse tegevjuhile Mika Kärkile juba ära ja see läheb töösse teises kvartalis. Seltsi juhatuse liige Ain Tähiste, kes soomlastega asju ajab, ütles, et vajalik metallikogus ja töövahendid, laser- ja vesilõikusseadmed on tehases teiseks kvartaliks nende jaoks broneeritud.