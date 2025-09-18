Jälgi meid
VAATA OTSE | Hiiumaa vallavolikogu istung 18. oktoobril

Hiiumaa vallavolikogu istung toimub 18.09.2025 kell 15 Kärdlas.

Päevakorras on:

1. Vallavalitsuse info
Ettekandja: vallavanem Hergo Tasuja

2. Revisjonikomisjoni aruanne
Ettekandja: revisjonikomisjoni esimees Tõnis Paljasma

3. Hiiumaa valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
Ettekandja: volikogu esimees Anu Pielberg

4. Kärdla linna ranna-ala detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Ettekandjad: abivallavanem Üllar Laid, Hiiumaa Vallavalitsuse maa- ja ehitusvaldkonna juhtivspetsialist Maiken Lukas

5. Kärdla linna Ümarmäe tn 1a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
Ettekandjad: abivallavanem Üllar Laid, Hiiumaa Vallavalitsuse maa- ja ehitusvaldkonna juhtivspetsialist Maiken Lukas

6. Linnumäe küla Kasela kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandjad: abivallavanem Üllar Laid, Hiiumaa Vallavalitsuse maa- ja ehitusvaldkonna juhtivspetsialist Maiken Lukas, Hiiumaa Vallavalitsuse planeeringuspetsialist Mai Julge

7. Partsi külas asuva Partsi veski kinnistule hoonestusõiguse seadmine
Ettekandja: piirkonna juht Omar Jõpiselg

8. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Mari kinnistu, Kassari küla) ja vallavara omandamine (Kassariotsa tee kinnistu ja Põlluotsa kinnistu, Kassari küla)
Ettekandjad: piirkonnajuht Omar Jõpiselg, Hiiumaa Vallavalitsuse maaspetsialist Merilin Kaevandes

9. Garantiikirja andmine Sihtasutusele Hiiumaa Sadamad
Ettekandjad: piirkonnajuht Omar Jõpiselg, Sihtasutuse Hiiumaa Sadamad juhatuse esimees Romet Keskla

10. Toetuse andmine Sihtasutusele Hiiumaa Arenduskeskus projekti „Hiiumaa ettevõtluskeskkonna arendamine ning sihtpiirkonna ligipääsetavuse ja konkurentsivõime tõstmine” elluviimiseks
Ettekandjad: vallavanem Hergo Tasuja, Sihtasutuse Hiiumaa Arenduskeskus juhatuse liige Liis Lukas

11. Hiiumaa valla 2025. aasta I lisaeelarve (II lugemine)
Ettekandja: rahandusosakonna juhataja Anneli Kollom

12. Hiiumaa Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 39 „Hiiumaa valla arengukava 2035+“ muutmine (II lugemine)
Ettekandjad: vallavanem Hergo Tasuja, Hiiumaa Vallavalitsuse arendusspetsialist Mihkel-Emil Mikk, rahandusosakonna juhataja Anneli Kollom

13. Hiiumaa Sotsiaalkeskuse põhimäärus (I lugemine)
Ettekandjad: abivallavanem Liisi Mäeumbaed, Hiiumaa Vallavalitsuse sotsiaaltöö juhtivspetsialist Pille Näksi

14. Arvamuse andmine haridus- ja teadusministri käskkirja eelnõule „Hiiumaa gümnaasiumi ja rakendusliku kolledži moodustamine“

15. Muud küsimused

