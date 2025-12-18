VAATA JÄRELE | Hiiumaa vallavolikogu istung 18. detsembril

Päevakorras on:
1. Vallavalitsuse info
2. Kärdla linna Pikk tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
3. Kärdla linnas paikneva Rookopli tn 22b maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
4. Kärdla linna Linnumäe tn 4 ja 4a maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine
5. Kõpu küla Kuldallika kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
6. Peremehetu ehitise hõivamine ja vallavara tasuta võõrandamine otsustuskorras (Mäe plats kinnistul asuvad maakaabelliinid)
7. Hiiumaa valla 2026. aasta eelarve (I lugemine)
8. Hiiumaa Vallavolikogu 16.11.2017 määruse nr 1 “Hiiumaa Vallavolikogu töös osalemise eest töötasu, tasu ning hüvituse maksmise kord“ muutmine (II lugemine)
9. Hiiumaa Vallavolikogu 19.10.2023 määruse nr 50 “Hiiumaa valla ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste palgajuhend” muutmine (I lugemine)
10. Muud küsimused