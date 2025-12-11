VAATA JÄRELE | Hiiumaa vallavolikogu istung 11. detsembril

Päevakorras on:
1. Vallavalitsuse info
2. Hiiumaa Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine ja koosseisu kinnitamine
3. Hiiumaa Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisu kinnitamine
4. Hiiumaa Vallavolikogu keskkonna- ja ehituskomisjoni koosseisu kinnitamine
5. Hiiumaa Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu kinnitamine
6. Hiiumaa Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
7. Hiiumaa Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu kinnitamine
8. Hiiumaa valla esindaja ja tema asendaja nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku
9. Esindajate nimetamine hoolekogudesse ja nõukogudesse
10. Hiiumaa Vallavolikogu 19.09.2024 määruse nr 72 „Hiiumaa valla osavaldade põhimäärus“ muutmine – I lugemine
11. Muud küsimused