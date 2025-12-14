Hiiumaalt sai tunnustuse Kärdla kooli juht Margit Kagadze. See oli oluline märkamine järjepideva töö eest, millega on Kärdla Koolis hoitud fookust koolipere heaolul.
VÄÄRIKAS TUNNUSTUS | Hiiumaa tegus terviseedendaja on Margit Kagadze
Sotsiaalministeerium tunnustas taas igast maakonnast inimesi, kes annavad silmapaistva panuse meie kõigi tervise tugevdamisse – tegusaimaid terviseedendajaid. Nende seas on lasteaedade, koolide, noortekeskuste, haiglate, omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajad ning nõustajad ja koolitajad.
Kärdlas Metsa tänaval algasid detsembris ettevalmistustööd uue A-energiaklassi ridaelamu ehituseks. Hoone peaks valmis saama tuleva aasta juuliks.
Hiiumaa turismiklastri 2025. aasta turismihooaja külastajate küsitlus näitas, et Hiiumaa populaarsus on jätkuvalt tõusuteel. Turistid soovivad veeta Hiiumaal järjest rohkem aega ning teavad üha...
Novembris registreeriti Hiiumaal kolme lapse sünd. Möödunud aasta novembris sündis saarel aga poole rohkem ehk kuus last.
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 21 korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja kaksteist väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.