UUDISED

VÄÄRIKAS TUNNUSTUS | Hiiumaa tegus terviseedendaja on Margit Kagadze

Sotsiaalministeerium tunnustas taas igast maakonnast inimesi, kes annavad silmapaistva panuse meie kõigi tervise tugevdamisse – tegusaimaid terviseedendajaid. Nende seas on lasteaedade, koolide, noortekeskuste, haiglate, omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajad ning nõustajad ja koolitajad.
Avatar photo
Margit Kagadze tänusündmusel | Foto: Fee-Marlen Mägi

Hiiumaalt sai tunnustuse Kärdla kooli juht Margit Kagadze. See oli oluline märkamine järjepideva töö eest, millega on Kärdla Koolis hoitud fookust koolipere heaolul.

UUDISED

EI JÄÄ VIIMASEKS | Kärdlasse kerkib üle aastate uus ridaelamu

Kärdlas Metsa tänaval algasid detsembris ettevalmistustööd uue A-energiaklassi ridaelamu ehituseks. Hoone peaks valmis saama tuleva aasta juuliks.

4 tundi ago

UUDISED

KÜSITLUSE TULEMUS | Hiiumaa külastajad: Saare eripära on rahu ja vaikus

Hiiumaa turismiklastri 2025. aasta turismihooaja külastajate küsitlus näitas, et Hiiumaa populaarsus on jätkuvalt tõusuteel. Turistid soovivad veeta Hiiumaal järjest rohkem aega ning teavad üha...

6 tundi ago

UUDISED

SÜNDIDE STATISTIKA | Hiiumaal sündis novembris kolm last

Novembris registreeriti Hiiumaal kolme lapse sünd. Möödunud aasta novembris sündis saarel aga poole rohkem ehk kuus last.

9 tundi ago

POLITSEI

LIIKLUSÕNNETUS | Sõidukijuht kaldus vastassuunavööndisse ja sõitis kraavi

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 21 korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja kaksteist väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.

9 tundi ago