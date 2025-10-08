Jälgi meid
Profikeskus riided

SPORT

UUS REKORD | Anni Kingsepp püstitas Hiiumaa naiste uue poolmaratoni rekordi

4. oktoobril toimunud 14. Tartu Linnamaratonil jooksis hiidlanna Anni Kingsepp uue Hiiumaa naiste poolmaratoni rekordi ajaga 1:22.37, mis on ühtlasi tema isiklik tippmark. Tugevas konkurentsis andis see tulemus N35 vanusegrupi hõbeda, naiste üldarvestuses kolmanda ja üldarvestuses 49. koha.
Avatar photo
Anni Kingsepp koos Kelly Nevolihhini ja Minna Kelkiga. | Foto: Vaiko Kivi

„Muidugi läksin rajale rekordit tooma, kuid et nii suure ampsu teen, ei julgenud isegi unistada,“ sõnas Anni Kingsepp pärast finišit. „Aga nagu ütleb treener Ahto, kellele suur osa sellest tulemusest kuulub, tuleb usaldada sisetunnet. Tunne oli tõesti hea, seega julgesin kiirelt peale minna. Preemiaks ka naiste kolmas koht,“ vahendab Anni oma Facebooki seinal maratonilt saadud emotsiooni.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 9. oktoobril

Hiiu Leht 9. oktoobril Arvamus | Hiiumaa vajab peremeest ja Kärdla linnapead! Arvamus | Hiiumaa prügihinna tõus – kas tõesti halb juhus või ohtlik...

16 tundi ago

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 9.10.2025 (43)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

16 tundi ago

SPORT

SELGUSID MEISTRID | Rattanädalavahetus tõi saarele sportliku sumina

Hiiumaa Rattanädalavahetus tõi 3.- 4. oktoobril Emmastesse ja Palukülla kokku enam kui 80 rattahuvilist üle Eesti, et lõpetada hooaeg sportlikus ja meeleolukas võtmes. Rattanädalavahetusel...

16 tundi ago

AHTO ILMAJUTUD

ILMATEADE | Pühapäeval võib tulla lund

Eeloleva nädala-aja ilm näitab pigem jahenemise tendentsi. Ilm läheb tuuliseks ja on tõenäoline, et näeb ka esimese tahke saju ära.

16 tundi ago