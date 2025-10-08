„Muidugi läksin rajale rekordit tooma, kuid et nii suure ampsu teen, ei julgenud isegi unistada,“ sõnas Anni Kingsepp pärast finišit. „Aga nagu ütleb treener Ahto, kellele suur osa sellest tulemusest kuulub, tuleb usaldada sisetunnet. Tunne oli tõesti hea, seega julgesin kiirelt peale minna. Preemiaks ka naiste kolmas koht,“ vahendab Anni oma Facebooki seinal maratonilt saadud emotsiooni.
UUS REKORD | Anni Kingsepp püstitas Hiiumaa naiste uue poolmaratoni rekordi
4. oktoobril toimunud 14. Tartu Linnamaratonil jooksis hiidlanna Anni Kingsepp uue Hiiumaa naiste poolmaratoni rekordi ajaga 1:22.37, mis on ühtlasi tema isiklik tippmark. Tugevas konkurentsis andis see tulemus N35 vanusegrupi hõbeda, naiste üldarvestuses kolmanda ja üldarvestuses 49. koha.
