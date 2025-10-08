UUS REKORD | Anni Kingsepp püstitas Hiiumaa naiste uue poolmaratoni rekordi

„Muidugi läksin rajale rekordit tooma, kuid et nii suure ampsu teen, ei julgenud isegi unistada,“ sõnas Anni Kingsepp pärast finišit. „Aga nagu ütleb treener Ahto, kellele suur osa sellest tulemusest kuulub, tuleb usaldada sisetunnet. Tunne oli tõesti hea, seega julgesin kiirelt peale minna. Preemiaks ka naiste kolmas koht,“ vahendab Anni oma Facebooki seinal maratonilt saadud emotsiooni.