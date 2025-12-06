UUS PETANKI SISEHALL | Hiidlane avas Viimsis uue petanki sisehalli

Berkmanni sõnul oli uue halli rajamine hädavajalik samm, sest Eesti kliima ei võimalda suurel osal aastast petankki õues harrastada. “Umbes seitse kuud aastast on sellised, kus õues ei saa ala korralikul tasemel teha. Kui tahame rahvusvahelises konkurentsis püsida, siis ei saa talvel tegevust katkestada,” ütles ta.