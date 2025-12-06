Jälgi meid
Hiiumaa kultuuriselts kuni 13.12

SPORT

UUS PETANKI SISEHALL | Hiidlane avas Viimsis uue petanki sisehalli

Mitmekordne petanki Eesti meister ja ala eestvedaja Margus Berkmann avas Viimsis uue petanki sisehalli, mis taastab pärast Harku halli lammutamist võimaluse tegeleda spordialaga ka talvehooajal.
Avatar photo
Viimsi uue sisehalli petanki avamine. | Foto: Erakogu

Berkmanni sõnul oli uue halli rajamine hädavajalik samm, sest Eesti kliima ei võimalda suurel osal aastast petankki õues harrastada. “Umbes seitse kuud aastast on sellised, kus õues ei saa ala korralikul tasemel teha. Kui tahame rahvusvahelises konkurentsis püsida, siis ei saa talvel tegevust katkestada,” ütles ta.

