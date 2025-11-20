Jälgi meid
UUS PEREARST | Doktor Susi tegi äkilise karjääripöörde ministeeriumitöölt perearstiks

Tallinnast pärit Kaily Susi (34) vahetas elu Tartus ja töö ministeeriumis oma lapsepõlvesuvede Kassari ja Emmaste perearstiameti vastu.
Sel laupäeval on doktor Susi sünnipäev – palju õnne ja mõnusat elu Hiiumaal! | Foto: Eike Meresmaa

Mullu jaanuaris oli ta, siis veel sotsiaalministeeriumi nõunikuna, selgitanud ERRi uudistesaatele perearstikriisi põhjusi: “Kuna töötajate ootus tööelule on muutunud, siis inimesed ei taha enam võtta endale perearstinimistut ja siis surmani töötada sellega päevast päeva, hommikust õhtuni.”

