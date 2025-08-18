Jälgi meid
UUDISED

UUS PEATÜKK | Algas Ristna ilmajaama hoone lammutamine

Esmaspäeval algasid endise Ristna ilmajaama hoone lammutustööd esialgu sisetöödega, mille käigus eemaldatakse plastraamides aknad, puit-, metall- ja kipsdetailid. Lammutamisega loodetakse lõpule jõuda kuu aja jooksul.

Avatar photo
Ristna ilmajaama lammutustööd said alguse esmaspäeval. | Foto: Maris Hellrand

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Hiiumaal leidis aset mitu liiklusõnnetust

Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 24 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa seitse väärteomenetlust ja 14 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist kaks inimest.

10 tundi ago

UUDISED

KAS TEAD KEDAGI? | Vabadussõja mälestusmärgi eestvedajad kutsuvad sugulasi otsima

Vabadussõja mälestusmärgi rajamine on jõudnud järgmisesse etappi ning nimetahvlid ootavad Pühalepa kiriku eest paigaldamist. Tahvleid uurides leiab sealt endale tuttavaid perenimesid igaüks, mis võiks...

10 tundi ago

ULGUHIIDLANE

ULGUHIIDLANE | Rändaja Kristo Kamm teab oma juuri

Kristo Kamm on elanud mitmekülgset elu – lapsepõlv Hiiumaal, avastamisrõõm Saaremaal, tööaastad Soomes, loominguline küpsemine Tallinnas, nüüd perekonnaelu Pärnus. Nagu meriforell, kes rändab jõe...

1 päev ago

ARVAMUS

KOOLI TULEVIK | Gümnaasiumi ajalooline kontekst ja roll kogukonnas

Selle kirjatüki ajendiks sai intervjuu EV peaministriga, kes kinnitas, et gümnaasiumiharidus jääb Hiiumaale alles. Minu arusaama järgi ei anna see lause kindlust, et alles...

1 päev ago