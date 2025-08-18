UUDISED
UUS PEATÜKK | Algas Ristna ilmajaama hoone lammutamine
Esmaspäeval algasid endise Ristna ilmajaama hoone lammutustööd esialgu sisetöödega, mille käigus eemaldatakse plastraamides aknad, puit-, metall- ja kipsdetailid. Lammutamisega loodetakse lõpule jõuda kuu aja jooksul.
Veel lugemist:
POLITSEI
Möödunud nädalal tegeles Hiiumaa politsei 24 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa seitse väärteomenetlust ja 14 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist kaks inimest.
UUDISED
Vabadussõja mälestusmärgi rajamine on jõudnud järgmisesse etappi ning nimetahvlid ootavad Pühalepa kiriku eest paigaldamist. Tahvleid uurides leiab sealt endale tuttavaid perenimesid igaüks, mis võiks...
ULGUHIIDLANE
Kristo Kamm on elanud mitmekülgset elu – lapsepõlv Hiiumaal, avastamisrõõm Saaremaal, tööaastad Soomes, loominguline küpsemine Tallinnas, nüüd perekonnaelu Pärnus. Nagu meriforell, kes rändab jõe...
ARVAMUS
Selle kirjatüki ajendiks sai intervjuu EV peaministriga, kes kinnitas, et gümnaasiumiharidus jääb Hiiumaale alles. Minu arusaama järgi ei anna see lause kindlust, et alles...