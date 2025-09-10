Katrin Kütile meeldis matemaatika juba gümnaasiumis õppides – see tundus talle loogiline õppeaine. Matemaatikahuvist käis Kütt ka reaalklassis.
TEEMA
UUS ÕPETAJA | Kärdla Kooli uus matemaatikaõpetaja naudib lapsemeelsust ja mängurõõmu
Kärdla Kooli uus matemaatikaõpetaja Katrin Kütt armastab õpetaja ametit. Ta tunneb, et on justkui õpilastega samal teekonnal ja proovib end tunde ette valmistades nende olukorda panna.
Veel lugemist:
DIGILEHT
Hiiu Leht 11. septembril Arvamus | Kõik on uus septembrikuus. Kiusaja jääb samaks. Arvamus | Kolm ideed Kärdlale, kasvatamaks jõukust Arvamus | Emmaste –...
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja ühe kuu Hiiu Lehe tasuta tellimuse.
AHTO ILMAJUTUD
Eesootava nädala aja jooksul soojad suveilmad taanduvad ning valitsevaks saab septembrile omasem, niiskem ja veidi jahedam ilm. Läänemeri on küllaltki soe ning see ei...
UUDISED
Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevaliinidel sõitis suvel praamidega kokku 1 062 168 reisijat ja 462 256 sõidukit, mis on kõigi aegade rekord.