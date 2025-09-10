Jälgi meid
UUS ÕPETAJA | Kärdla Kooli uus matemaatikaõpetaja naudib lapsemeelsust ja mängurõõmu

Kärdla Kooli uus matemaatikaõpetaja Katrin Kütt armastab õpetaja ametit. Ta tunneb, et on justkui õpilastega samal teekonnal ja proovib end tunde ette valmistades nende olukorda panna.
Katrin Kütt. | Foto: Kärolyn Kivistik

Katrin Kütile meeldis matemaatika juba gümnaasiumis õppides – see tundus talle loogiline õppeaine. Matemaatikahuvist käis Kütt ka reaalklassis. 

