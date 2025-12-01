Jälgi meid
UUDISED

UUS KOOSSEIS | Volikogu esimeheks valiti Anu Pielberg

Pühapäeval peetud Hiiumaa vallavolikogu uue koosseisu esimesel istungil valiti volikogu juhiks viieteistkümne poolthäälega Anu Pielberg valimisliidust Ühine Hiiumaa. Volikogu aseesimeheks valiti kaheksateistkümne poolthäälega Antti Leigri Reformierakonnast.
Avatar photo
Hiiumaa vallavolikogu esimees Anu Pielberg. | Foto: Eike Meresmaa

“Meie tegelik siht on Hiiumaa areng, inimeste heaolu ja kindla tuleviku rajamine,“ ütles teist koosseisu jätkav vallavolikogu esimees Anu Pielberg. 

POLITSEI

NÄDAL POLITSEIS | Talverehvid muutusid kohustuslikuks

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei üheteistkümne erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa neli väärteomenetlust ja seitse väljakutset.

4 tundi ago

ULGUHIIDLANE

ULGUHIIDLANE | Sofia Valk tunneb, et hiidlasena ei ole sul mitte ainult koduriik, vaid sul on oma kodusaar

Sofia Valk on Hiiumaa juurtega inglise keele õpetaja, kes suunab noori ja nende tulevikku Tartus Jaan Poska Gümnaasiumis.

1 päev ago

KULTUUR

MEILE KIRJUTATAKSE | Muinaslugu “Tiina Tantsustuudio ja 20 aastaringi”

Ükskord ammu-ammu, 20 aastat tagasi sündis varakevadisel päikselisel päeval ühte Hiiumaa perre teine laps, väike tüdruk, kes sai nimeks Jandra-Lisett.

1 päev ago

ARVAMUS

ÜKSILDUS | Kust leida rohtu üksilduse vastu?

Mõni vestlus lihtsalt jääb sinuga. Algul ei tundugi teab mis eriline, siis aga settib mõnda aega ja ühel hetkel on end kusagile ajukurru vahele...

2 päeva ago