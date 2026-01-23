Jälgi meid
HL bänner

PERSOON

UUS KOOLIJUHT | Maris Nõmmik-Kärtner seab õppija kooli keskmesse

Sügisest alustava uue Hiiumaa kooli juht Maris Nõmmik-Kärtner (45) ei salga, et tal on hirmuga segatud ootusärevus, kas kõik läheb nii, nagu plaanitud.

Avatar photo
Maris Nõmmik-Kärtneri sõnul on oluline, et noorel on pärast põhikooli võimalus õppida Hiiumaal. | Foto: Raul Vinni

Praegu Hiiumaa gümnaasiumi õppejuhina töötava Nõmmik-Kärtneri kabinetis istub ajakirjaniku tulles koolijuht Ivo Eesmaa, kes olukorda veidi aasides lahkub. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

HOOLDUSTÖÖD | Parvlaev Leiger suundub 1. veebruarist dokitöödele

Parvlaevadele Leiger ja Tõll teostatakse veebruaris plaanivälised dokitööd, laevu asendab parvlaev Regula.

3 tundi ago

KULTUUR

MAALIKUNST | Ants Viidalepa looming pakkus üllatuse

Hiiumaa muuseumi uue maalinäitusega tähistati emeriitprofessor Ants Viidalepa 105. sünniaastapäeva.

7 tundi ago

SPORT

JÄTKATI EDUKALT | Viskoosa SK ja Lauka Kolhoos alustasid aastat võidukalt

Hiiumaa saalihokiklubid alustasid uut aastat edukalt nii Rapla liigas kui ka Eesti meistrivõistlustel.

7 tundi ago

UUDISED

HOOG SEES | Eesti startup auhindade galal triumfeeris Veriff

Eesti Startup Auhindade galal pälvis mitu tunnustust identiteedituvastuse ettevõte Veriff, mille asutaja ja tegevjuht on Hiiumaalt Emmastest pärit ettevõtja Kaarel Kotkas. Kaarel Kotkas nimetati...

7 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×