Gerda ise kirjutab enda kohta nii:
UUDISED
UUS KOOLIJUHT | Käina Kooli direktoriks sai Gerda Danieljants
Alates augustist töötab Käina Kooli direktorina Gerda Danieljants, kellel on pikaajaline kogemus haridusvaldkonnas nii õpetajana kui ka õppe- ja arendusjuhina. Senine direktor Ermo Mäeots lahkus ametist omal soovil.
PÄÄSTE
UUDISED
JUHTKIRI
