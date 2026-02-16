UUS ALGUS | Saarnaki laid jääb külastajatele avatuks

Hiiumaa vallavolikogu andis jaanuari istungil Saarnakil asuvad Rehe ja Saarnaki välibaasi kinnistud kümneks aastaks tasuta kasutada MTÜ-le Saarnaki Laid.
Veel lugemist:
POLITSEI
Hiiumaa politsei tegeles eelmise nädala jooksul 14 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust ja üheksa väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
UUDISED
Hiiumaa uus riigikool ühendab senise gümnaasiumi ja ametikooli ning hakkab pakkuma õppimisvõimalusi nii noortele kui ka täiskasvanutele üld- ja kutsehariduses. Uue kooli nime valimine...
PILTUUDIS
President Alar Karis andis Rakveres üle riiklikud teenetemärgid ning tunnustas teiste seas ka kahte hiidlast. Vabariigi Presidendi otsusega pälvis purjetamistreener Ott Epner Valgetähe V...
UUDISED
Terve laupäeva oli Hiiumaa-Saaremaa jäätee suletud, pühapäeval avas Transpordiamet jäätee uuesti, kuid see jõudis lahti olla vaid mõned tunnid.