UUS ALGUS | Saarnaki laid jääb külastajatele avatuks

MTÜ Saarnaki Laid juhatuse liige Hendrik Saarnak ütles, et nende soov on saar avatud hoida ja muuta külastustingimused mugavamaks.
Foto Saarnaki laiult. | Erakogu

Hiiumaa vallavolikogu andis jaanuari istungil Saarnakil asuvad Rehe ja Saarnaki välibaasi kinnistud kümneks aastaks tasuta kasutada MTÜ-le Saarnaki Laid. 

