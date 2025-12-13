UUED VÕIMALUSED | Hiiumaa Gümnaasiumis avanevad Kood/Jõhvi kursused

Rahvusvahelise programmeerimiskooli Kood/Jõhvi müügijuht Erki Veiko ütles, et Hiiumaa Gümnaasium liitus koolinoortele arendatud programmeerimise kursustega kood/FutureCoders, mis on loodud koostöös Võrumaa Arenduskeskusega, et toetada ennastjuhtiva õppija meetodil digipädevuste tõstmist.
LOODUS
Kõpu külas kasvab puuvõõrik (Viscum album). Ning mis oleks veel paslikum kui just nimelt jõulukuul see klassikaline Lääne-Euroopa jõulutaim iseoma silmaga üle kaeda.
UUDISED
12. detsembril Gustav Ernesaksa 117. sünniaastapäeval, teatas Eesti Rahvuskultuuri Fondi Gustav Ernesaksa allfondi nõukogu fondi stipendiumide laureaadid.
UUDISED
Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja konkursi, et leida Hiiumaale rajatava riigikooli esimene direktor – visionäär, kes aitab kujundada tulevase kooli näo ja kultuuri. Kandideerimine...