Hiiumaa kultuuriselts kuni 13.12

UUDISED

UUED VÕIMALUSED | Hiiumaa Gümnaasiumis avanevad Kood/Jõhvi kursused

Juba jaanuarist saab Hiiumaa Gümnaasiumis õppida Eesti ühe innovaatilisema IT-kooli praktilistel programmeerimise ja veebiarenduse kursustel.
Foto: //kood

Rahvusvahelise programmeerimiskooli Kood/Jõhvi müügijuht Erki Veiko ütles, et Hiiumaa Gümnaasium liitus koolinoortele arendatud programmeerimise kursustega kood/FutureCoders, mis on loodud koostöös Võrumaa Arenduskeskusega, et toetada ennastjuhtiva õppija meetodil digipädevuste tõstmist. 

Veel lugemist:

LOODUS

HARULDANE TAIM | Läänesaarte ainus puuvõõrik kasvab Kõpus

Kõpu külas kasvab puuvõõrik (Viscum album). Ning mis oleks veel paslikum kui just nimelt jõulukuul see klassikaline Lääne-Euroopa jõulutaim iseoma silmaga üle kaeda.

12 minutit ago

UUDISED

TUNNUSTUS | Hiidlane pälvis Gustav Ernesaksa stipendiumi

12. detsembril Gustav Ernesaksa 117. sünniaastapäeval, teatas Eesti Rahvuskultuuri Fondi Gustav Ernesaksa allfondi nõukogu fondi stipendiumide laureaadid.

12 tundi ago

UUDISED

KONKURSS | Hiiumaa riigikooli otsitakse direktorit

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja konkursi, et leida Hiiumaale rajatava riigikooli esimene direktor – visionäär, kes aitab kujundada tulevase kooli näo ja kultuuri. Kandideerimine...

19 tundi ago

25 AASTAT TAGASI

HIIU LEHT 25 AASTAT TAGASI | Põleng keskkooli juures

Hobusega uude aastasse

22 tundi ago