UUED VÕIMALUSED | Hiiumaa Gümnaasiumis avanevad Kood/Jõhvi kursused

Rahvusvahelise programmeerimiskooli Kood/Jõhvi müügijuht Erki Veiko ütles, et Hiiumaa Gümnaasium liitus koolinoortele arendatud programmeerimise kursustega kood/FutureCoders, mis on loodud koostöös Võrumaa Arenduskeskusega, et toetada ennastjuhtiva õppija meetodil digipädevuste tõstmist.