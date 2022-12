Unistus saarest, mida keegi kunagi ei ründa

Möödunud 2022. aastat kokku võttes ei saa üle ega ümber sellest, mis juhtus maailmas 24. veebruaril. Kui ühtepidi rikkus see sündmus selle päeva meie jaoks igavesti ära, siis teistpidi tuletas ka väga teravalt meelde, miks see 24. veebruar meile üldse nii tähtis on. Aitas näha selgemalt kõike seda, mida oleme saavutanud ja kui hästi me tegelikult elame. Tuletas meelde, et vabadus ei ole iseenesest­mõistetav. Kõik järgnevad kuud on seda veelgi kinnitanud näidates, mida kõike tuleb selleks teha, et seda vabadust meilt uuesti ära ei võetaks. Tänavune aasta on näidanud, et maailm, milles elame, on habras ja võib ühel hetkel lihtsalt puruneda. See on pannud paljude asjade üle järele mõtlema.