UNEVERSUM | Muuseumis saab minna hiidlase magamistuppa

Muuseumi Pikas Majas on pakkumisel kaks ühes: Tervisemuuseumi rändnäitus „UNEVERSUM. Näitus unest ja magamisest“, millele on lisatud Hiiumaa muuseumi oma varudest kaks vitriini unetarvikutega ja neli ajaloolist magamistuba, kus hiidlane eri ajastutel und on näinud, pealkirjaga „Kiika koikusse“.