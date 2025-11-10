ULGUHIIDLANE | Siim Otsak tunneb, et elu Hiiumaal läheb edasi

Lasteaias käies tahtis Siim saada hoopis lüpsjaks. Mitte seepärast, et loomad oleksid teda eriliselt köitnud, vaid seetõttu, et ta nägi juba paariaastasena, kuidas piima enam käsitsi ei lüpstud, vaid torude kaudu.
Veel lugemist:
GALERIID
Möödunud nädalal Unibet Arenal peetud traditsioonilisel Mardilaadal esitlesid oma käsitööd viis Hiiumaa ettevõtet: Hiiu Vill, Hiiumaa Käsitööselts, Üll, Dagaith Gin ja Galder.
UUDISED
VASTULAUSE | Kärdla Muusikakooli teemal tehtud etteheited pole tõesed (lisatud Hiiu Lehe peatoimetaja kommentaar)
Kärdla Muusikakooli hoolekogu vastulause Hiiu Lehes 06.11.2025 avaldatud artiklile „ERIMEELSUSED | Lastevanematel muusikakooli juhi suhtes mitmeid pretensioone“
UUDISED
Riigi valimisteenistus andis teada, et valimistulemuste väljakuulutamine lükkub edasi, kuni Vabariigi Valimiskomisjon ja Riigikohus on läbi vaadanud kõik valimistega seotud kaebused ja teinud lõplikud...
UUDISED
Kuigi Eestis pole tõenäoliselt ühtegi inimest, kes poleks mõnest pettuse juhtumisest kuulnud, siis kurjategijate hoog ei rauge. Politsei statistika järgi on kelmid tekitanud ainuüksi...