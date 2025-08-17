ULGUHIIDLANE
ULGUHIIDLANE | Rändaja Kristo Kamm teab oma juuri
Kristo Kamm on elanud mitmekülgset elu – lapsepõlv Hiiumaal, avastamisrõõm Saaremaal, tööaastad Soomes, loominguline küpsemine Tallinnas, nüüd perekonnaelu Pärnus. Nagu meriforell, kes rändab jõe ja mere vahel, aga teab alati, kust ta pärit on.
