ULGUHIIDLANE | Iga keele oskus on väga suur kingitus

Uudishimu ja soov teada saada, miks maailmas midagi on nii või naa, on Adeles olnud lapsest saati. Ta meenutab, et väiksena ta mingi hetk isegi soovis saada teadlaseks, kuid tema jaoks oli see inimene, kes uuris putukaid-loomi. „Nii tahtsingi saada ornitoloogiks või zooloogiks. Mõeldes teadlasest, tuli silme ette valge kitli ja mikroskoobiga inimene,“ räägib ta. Adele lisab naerdes, et puudus tegelik teadmine, mida antud amet endast kujutab ning lootis lihtsalt, et nii saab palju ringi reisida ja ägedaid loomi vaadata.