ULGUHIIDLANE | Aega nagu leiba – elutarkus saarelt

Kaia Koolmeister ütleb, et Hiiumaalt on ta saanud kaasa oskuse mitte kiirustada ja suhtuda ümbritsevasse rahuga. “Ma ei teagi, kas see väljend on päriselt kasutuses või hakkas mu vanem vend seda lihtsalt kasutama: Aega nagu leiba ju,” räägib Kaia. Hiidlaslik elufilosoofia kannab teda ka pealinnas.