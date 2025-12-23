Jõulude ajal, nagu ka igal muul ajal, on mõistlik kinni pidada ühtedest ja samadest põhimõtetest. Taldrikult tuleks esmaselt süüa salat, aedviljad, et veresuhkrut tasakaalustada, ja siis alles liha. Toitumisnõustaja Liina Siniveer annab lihtsa soovituse: olla mõõdukas.
TOIT
ÜLESÖÖMINE | Kuidas pääseda pühadeaegsest söömaorgiast?
Jõuluõhtu on imeline aeg, kui pere tuleb kokku, kuusk on ehitud vanaemade hoolega hoitud ehetega ja köögist immitseb hõrku toidulõhnu. Praad on kohe ahjust tulemas, verivorstid särisevad pannil ja hapukapsad on haudunud. Kohe istutakse lauda, et jagada head ja paremat. Ja paar tundi hiljem ägisevad kõik liigtäis kõhu vaevustes. Järgmine päev ka paremaks ei lähe. Kuidas siis söömisel piiri pidada?
