ÜLESKUTSE | Hiiumaa kutsub vabariigi aastapäeval hümni laulma kõikjal Eestis

Kell 12 algab matk Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse juurest ja kell 13 laulavad nii matkalised kui kõik teised huvilised Reigi pastoraadi juures ühiselt meie kodumaa hümni koos Hiiumaa poistekoori ja Hiiumaa tütarlastekooriga. Dirigeerib Ulvi Tamm.