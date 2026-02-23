Jälgi meid
ÜLESKUTSE | Hiiumaa kutsub vabariigi aastapäeval hümni laulma kõikjal Eestis

24. veebruaril, Eesti Vabariigi 108. sünnipäeval kell 13 toimub seitsmendat korda Eesti hümni laulmine Hiiumaal Reigi pastoraadi juures.
Hümni ühislaulmine Reigi pastoraadi juures. | Eike Meresmaa

Kell 12 algab matk Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse juurest ja kell 13 laulavad nii matkalised kui kõik teised huvilised Reigi pastoraadi juures ühiselt meie kodumaa hümni koos Hiiumaa poistekoori ja Hiiumaa tütarlastekooriga. Dirigeerib Ulvi Tamm.

