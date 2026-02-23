ÜLESKUTSE | Hiiumaa kutsub vabariigi aastapäeval hümni laulma kõikjal Eestis

Kell 12 algab matk Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse juurest ja kell 13 laulavad nii matkalised kui kõik teised huvilised Reigi pastoraadi juures ühiselt meie kodumaa hümni koos Hiiumaa poistekoori ja Hiiumaa tütarlastekooriga. Dirigeerib Ulvi Tamm.
Veel lugemist:
GALERIID
Tänavused Hiiu maakonna teenetemärgid anti kolmele inimesele, kelle puhul märgiti, et nende töö ja pühendumus on aastakümnete jooksul mõjutanud kogu saare elu nii ruumilises,...
UUDISED
Esmaspäeva hommiku seisuga on tuludeklaratsiooni esitanud ligi 3300 hiidlast, ehk üle poole mullustest deklaratsiooni esitajatest. Esitatud tuludeklaratsioonide alusel kuulub hiidlastele tagasimaksmisele ligi 1,1 miljonit...
UUDISED
Eesti Rahva Muuseum kutsub vabariigi aastapäeva eel inimesi üles kontrollima oma kodudes alles hoitud Eesti kroone, sest muuseumi täielikust paberrahade kogust on puudu veel...
POLITSEI
Nädala jooksul sai Hiiumaa politsei 14 teadet erinevatest korrarikkumistest. Juhtumite põhjal alustati neli väärteomenetlust ja politsei käis kümnel väljakutsel.