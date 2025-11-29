Hiljaaegu oli mul selline jutuajamine ühe Kuressaare restoranipidajaga. Rääkisime tema sõbrast, aasta tagasi meie seast lahkunud Soome professorist, kes jättis oma maise vara Saaremaa abivajajatele. Just nii pani ta oma testamenti kirja.
ARVAMUS
ÜKSILDUS | Kust leida rohtu üksilduse vastu?
Mõni vestlus lihtsalt jääb sinuga. Algul ei tundugi teab mis eriline, siis aga settib mõnda aega ja ühel hetkel on end kusagile ajukurru vahele nii sügavale keerutanud, et kipub endast pidevalt märku andma.
Veel lugemist:
UUDISED
Täna, 28. novembri õhtul on Wiener Konzerthausis Erkki-Sven Tüüri flöödikontserdi „Lux Stellarum“ Austria esiettekanne.
UUDISED
SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja Hiiumaa Ettevõtjate Liidu poolt loodud ning Hiiumaa valla ja heade annetajate poolt toetatud Hiiumaa noorte stipendiumifond andis tänavu taaskord välja...
25 AASTAT TAGASI
Laevatee süvendamiseks saadi raha
PERSOON
Kärdla Koolis ja Hiiumaa Gümnaasiumis füüsikat õpetav Aigar Koppel (35) kirjeldab end kui kalkuleerivat, analüüsivat ja põhimõtetega inimest.