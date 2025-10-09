Jälgi meid
Profikeskus õlid

ARVAMUS

ÜKSIKKANDIDAAT | Hiiumaa vajab peremeest ja Kärdla linnapead!

Aivar Viidiku poliitiline manifest ja tegevuskava.
Avatar photo
Aivar Viidik. Üksikkandidaat. | Erakogu

Hiiumaa on kodu 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

SISUTURUNDUS

VALIMISED 2025 | Hiiumaal ei ole ääremaad

Olen sündinud Hiiumaal. Kogu koolitee möödus Tallinnas. Kõik lapsepõlve suved olin vanaema-vanaisa talus Viita külas.

10 tundi ago

SISUTURUNDUS

VALIMISED 2025 | On aeg ehitusvaldkonnas järgmine käik sisse panna

Olen Tõnis Villmäe – sündinud Suuremõisas, käinud Suuremõisas põhikoolis, Käinas gümnaasiumis ja Tallinnas Tehnikaülikoolis (Taltech). Hariduselt olen ehitusinsener, magistrikraadi sain sillaehitajana. Olen erasektoris ehitusvaldkonnas...

10 tundi ago

UUDISED

LEND HILINES | Hommikune lend Kärdlasse hilines udu tõttu viis tundi

Tavapäraselt kell 7.30 Tallinnast startiv liinilennuk asus täna, 9. oktoobri hommikul teele viis tundi hiljem, kell 12.30.

10 tundi ago

UUDISED

KORRUPTSIOON PUUDUB | Politsei ei nõustunud Viidiku süüdistustega

Politsei ei algatanud menetlust Aivar Viidiku avalduse peale Tareste tee remondi osas, mis kaebaja meelest oli korruptiivne.

13 tundi ago