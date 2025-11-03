Lühikese tseremoonia alustuseks näitasid külalised videot õitsvast ja arenenud Hersonist nii nagu ta oli veel 2022. aastal ning kuidas vene sõda on kustutanud maapinnalt linnu ja hukanud inimesi.
UKRAINALE APPI | Hersoni oblast näeb Hiiumaaga tihedat koostööd
Laupäeval kirjutati Kärdlas alla koostöömemorandum Hiiumaa valla ja Hersoni oblasti vahel. Ukraina poolelt saabus Hersonist saarele Regionaalse Sõjalise (Riikliku) Administratsiooni juht Oleksandr Prokudin. Külaliste sõnul võiks koostööga alustada kasvõi kohe näiteks laste rehabilitatsioonilaagritega.
